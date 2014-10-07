Число задержек наземного транспорта в этом году снизилось на 37%

Число задержек наземного транспорта Москвы сократилось на треть

С начала года количество задержек наземного общественного транспорта сократилось на 37% из-за введения платной парковки, сообщил на пресс-конференции во вторник генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

"В том году у нас на 37% меньше количество задержек движения. И почти в два раза сокращение задержек наземного транспорта в центре города. Это результат введения платной парковки и освобождения от хаотично оставленного транспорта", - сказал Михайлов.

Также он отметил, что выделенные полосы для общественного транспорта позволили увеличить на 15-30% скорость движения автобусов, трамваев и троллейбусов. При этом пассажиропоток на "выделенках" превышает 1,2 миллиона человек по будним дням. Всего в Москве организовано более 200 километров выделенных полос. Михайлов добавил, что их количество может увеличиться до 300 километров.

Ранее M24.ru сообщало, что выделенные полосы помогли справиться с дорожными заторами и решить проблему пробок, в которых часто приходилось стоять наземному транспорту.

Так, удалось добиться успехов и в обеспечении безопасности - число аварий с участием автобусов по итогам первого полугодия сократилось на 28,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сейчас в столице действует 19 выделенных полос для общественного транспорта. В этом году планируется организовать выделенные полосы на пяти столичных магистралях. Они появятся на Ленинградском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах, Новоспасском переулке и на Большой Черкизовской улице.