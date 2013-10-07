Улицы в ЦАО и ЗАО перекроют в связи с эстафетой Олимпийского огня

Ограничение движения 7 и 8 октября 2013 года

Движение транспорта на некоторых столичных улицах будет перекрыто 7 и 8 из-за проведения московского этапа эстафеты Олимпийского огня.

В понедельник, 7 октября, начиная с полуночи будет перекрыто движение по Якиманской и Кадашевской набережным. С 07.30 - по улице Косыгина (от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта), а через полчаса перекроют Пушкинскую, Андреевскую и Воробьевскую набережные.

В 11.30 будет недоступен проезд по Большому Москворецкому мосту (со стороны Болотной площади), по Кремлевской, Москворецкой, Краснохолмской, Гончарной, Крутицкой (от Васильевского спуска до Новоспасского моста) набережным. С 12.20 органичат движение по Шлюзовой, Космодамианской, Софийской набережным, Фалеевскому переулку, Болотной площади, а с 13.40 - по Большому Москворецкому мосту со стороны Болотной площади и Лубочного проезда.

Олимпийский огонь прибыл в Москву

Затем, с 16.10, нельзя будет проехать по Воробьевскому шоссе от ТТК и улице Мосфильмовская (от Ломоносовского проспекта до улицы Косыгина), а через полчаса, с 16.40 - по Университетскому проспекту, дублеру Ломоносовского проспекта, Мичуринскому проспекту (от Университетского проспекта до улицы Косыгина), улицам Менделеева, Лебедева.

В 19.00 ограничат движение по улице Косыгина (от Гагаринской площади до проспекта Вернадского).

Во вторник, 8 октября, изменения начнутся с 7 утра, когда ограничат движение по Якиманской набережной, через час - по Воробьевской, Андреевской, Пушкинской набережным, а с 9 утра - по Москворецкой (от Китайгородского проезда), Кремлевской, Пречистинской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным.

Движение будет перекрыто с 12 часов на въезде с внешней стороны ТТК на Новолужнецкий проезд, по Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской набережным (от улицы 1905 года до Смоленской набережной); с 14.40 по улице Минская - нечетная сторона (от Кутузовского проспекта до улицы Мосфильмовская).

С 15.20 ограничения будут по улице Мосфильмовская, Мичуринскому проспекту до улицы Косыгина, по улице Косыгина (от Смотровой площадки Воробьевых гор до улицы Мосфильмовская), по Университетскому проспекту (от Мичуринского проспекта до улицы Менделеевская), по Воробьевскому шоссе, по Бережковской набережной. А вечером, в 19.30 нельзя будет проехать по улице Большая Полянка от улицы Большая Якиманка в центр, Малому Каменному мосту, улице Серафимовича, Большому Каменному мосту, Пречистенской набережной, Соймоновскому проезду, улицам Волхонка, Моховая, Знаменка.

В ГУ МВД России по Москве заявили, что движение транспорта будет восстанавливаться по мере прохождения этапов эстафеты. Также отмечается, что в охране общественного порядка и безопасности граждан при проведении московского этапа эстафеты, проходящей с 6 по 8 октября, будет задействовано около 12 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников.