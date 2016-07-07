На Садовом кольце запустили временные автобусные маршруты

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Временные автобусные маршруты запустили на Садовом кольце вместо троллейбусов, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Электротранспорт убрали на время работ по программе "Моя улица". По маршрутам троллейбусов №№ 3, 10, 39, 47, 79, Бк и Бч будут ходить автобусы Т3, Т10, Т39, Т47, Т79, Бк и Бч, причем, по данным mos.ru, два последних выйдут на маршрут около ноля часов 7 июля, остальные начнут работу около пяти утра.

На Садовом кольце планируют на некоторых участках переустановить силовые опоры и контактные сети троллейбусных линий. Также там снимают асфальтобетонное покрытие проезжей части и переносят кабели под землю.