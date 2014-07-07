Проблемы с соцкартами вызваны изменениями у эмитента – дептранс

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Проблемы с социальными картами москвича, не срабатывавшими при проходе в электричку, были связаны с технологией изготовления проездных, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

По данным ведомства, несколько дней назад в Центральную пригородную пассажирскую компанию начали поступать обращения от пассажиров – пользователи сообщали о невозможности пройти в электричку с использованием обновленной соцкарты москвича.

Департамент транспорта Москвы создал рабочую группу для устранения причин неполадок, а в "Центральной ППК" было организовано тестирование социальных карт образца 2014 года.

По результатам работы выяснилось, что проблемы связаны со сменой технологии изготовления самих карт эмитентом. В ведомстве отметили, что в настоящее время обновленная соцкарта позволяет беспрепятственно оплачивать проезд на всех видах транспорта.



Как получить соцкарту школьника или студента

Напомним, в 2014 году вышли в обращение бесконтактные смарт-карты, которые не применялись ранее. Они оборудованы чипом для сокращения числа фальшивок. Также с помощью карты можно совершать бесконтактные платежи в магазинах, автозаправках и аптеках, переводить деньги по интернету, оплачивать проезд. Помимо этого, с июля всех получателей социальной карты москвича будут автоматически регистрировать на столичном портале госуслуг pgu.mos.ru.

Отметим, что с начала года москвичи получили более 0,5 млн новых соцкарт, а осенью также начнут выпускать специальные карты для студентов Финансового университета при правительстве РФ. Эти карты будут одновременно "кампусными": студенты смогут использовать их как пропуск в университет, читательский билет, международное удостоверение ISIC, а в будущем - вместо зачетной книжки.