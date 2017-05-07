Режим работы нескольких автобусов изменится 8 мая

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Режим работы автобусов № 632, 799, 843, С3 И трамвая № 34К изменится 8 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этот день автобусы будут курсировать по субботнему расписанию. Изменения в движении транспорта связаны с работой медицинских учреждений в праздничные дни.

Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам: № 632 – "3-й Павелецкий проезд" – "Улица Павла Андреева", № 799 – "Платформа Лианозово" – "Бусиново", № 843 "Северный – 1-й микрорайон" – "Поселок Северный", С3 "Братцево" – "Улица Рословка". Трамвай № 34к будет следовать от остановки "16-я Парковая улица" до станции метро "Семеновская".

Также 8 мая временно изменятся маршруты автобусов № 785к, 804 и 866 в поселке Мосрентген из-за проведения праздничных мероприятий. С 10:30 и до их окончания транспорт будет курсировать по следующему маршруту: № 785к и 804 – от конечных остановок "Тропарево" и "Метро "Теплый Стан" в обоих направлениях до остановки "Московское военно-музыкальное училище", № 866 – от конечной остановки "3-й микрорайон Московского" до остановки "Московское военно-музыкальное училище", далее в обратном направлении по своему маршруту (без заезда к конечной остановке "Поселок Мосрентген").