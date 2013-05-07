Единые билеты введут на электричках, "Аэроэкспрессах" и маршрутках

Единый билет на электричку, такси и автобус введут до конца года

Пассажиры общественного транспорта смогут оплачивать проезд в маршрутных такси и пригородных электропоездах с помощью единого билета. Итоги пилотного проекта подведут осенью этого года. Об этом Сергею Собянину доложил заммэра, руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов во время встречи в Филевском автобусно-троллейбусном парке.

По словам чиновника, к частному городскому транспорту правительство Москвы предъявляет те же требования, что и к муниципальному. В перспективе пассажир не будет видеть разницы между перевозчиками – все автобусы будут одного цвета, и на них будут действовать единые билеты. Кроме того, теми же проездными можно будет с 1 сентября платить в электричках и "Аэроэкспрессах".

Напомним, в настоящее время столичные власти обсуждают с подмосковными чиновниками возможность создания единого билета для города и области. Например, пассажирам могут предложить оплачивать проезд банковской картой.