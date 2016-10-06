Турникеты установят в столичных коммерческих автобусах

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Турникеты установят во всех новых столичных автобусах. Об этом в интервью mos.ru рассказал глава ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков.

По его словам, экспериментальная партия автобусов с турникетами заработает уже в октябре, а до конца года их установят во всех автобусах большой и средней вместимости. В настоящее время в новых автобусах турникетов нет. Контроль за оплатой проезда производят контролеры.

Кроме того, глава ГКУ "Организатор перевозок" рассказал о планах увеличения штата контролеров. Это предложение вынесут на обсуждение в следующем году.

В данный момент штраф за безбилетный проезд составляет одну тысячу рублей, а за использование чужой социальной карты – 2,5 тысячи рублей.