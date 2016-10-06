Турникеты установят в столичных коммерческих автобусах

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Турникеты установят во всех новых столичных автобусах. Об этом в интервью mos.ru рассказал глава ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков.
По его словам, экспериментальная партия автобусов с турникетами заработает уже в октябре, а до конца года их установят во всех автобусах большой и средней вместимости. В настоящее время в новых автобусах турникетов нет. Контроль за оплатой проезда производят контролеры.
Кроме того, глава ГКУ "Организатор перевозок" рассказал о планах увеличения штата контролеров. Это предложение вынесут на обсуждение в следующем году.
В данный момент штраф за безбилетный проезд составляет одну тысячу рублей, а за использование чужой социальной карты – 2,5 тысячи рублей.
Частные перевозчики перешли на единую систему оплаты проезда. Теперь в каждом городском автобусе установлен валидатор, который принимает карту "Тройка", билеты "Единый", ТАТ и "90 минут".
В рамках новой модели управления наземным городским пассажирским транспортом частные перевозчики по результатам конкурсов берут на себя обслуживание городских маршрутов и работают в полном соответствии с городскими стандартами.
Качество услуг и соблюдение условий госконтракта частными перевозчиками будут проверять ГКУ "Организатор перевозок" и другие столичные ведомства. За несоблюдение условий госконтракта перевозчиков ожидают штрафы, а за тяжелые ДТП с летальным исходом по вине водителя – расторжение контракта.