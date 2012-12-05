Из-за ремонта путей в САО изменен маршрут трамвая №27

Фото: ИТАР-ТАСС

В связи с продлением сроков ремонта трамвайных путей на улице Прянишникова до 28 декабря трамвай №27 будет ходить от станции метро "Войковская" до Михалкова. Также поменяется маршрут автобуса №027.

"Он будет следовать от станции "Дмитровская" параллельно линии трамвая в объезд реконструируемого участка на улице Прянишникова по Академическому проезду и Большой Академической улице до Михалкова со всеми попутными остановками по маршруту следования", сообщили в ГУП "Мосгортранс".

Также поменяются маршруты автобусов №22, 72, 87 и 801, которые будут ездить по Академическому проезду и Большой Академической улице.

Добавим, что на время работ перестанет работать остановка "Университет Печатники", а остановка "Кинотеатр "Байкал" при следовании в центр города перенесена на Большую Академическую улицу.