Автобусами "М" от "Бауманской" воспользовались более полутора миллионов человек

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Свыше полутора миллионов человек перевезли автобусы компенсационного маршрута "М" с момента закрытия станции метро "Бауманская", сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"Маршрутом "М" ежедневно по будним дням пользуются более 85 тысяч человек. К настоящему моменту существенных сбоев в движении на этом участке зафиксировано не было, однако периодически возникают затруднения в движении автобусов, вызванные выездом постороннего транспорта на специально организованную выделенную полосу", ‒ отметил гендиректор "Мосгортранса" Евгений Михайлов.

Напомним, 8 февраля станция метро "Бауманская" закрылась на ремонт. Вновь воспользоваться платформой пассажиры смогут только через 11 месяцев.

В связи с закрытием станции введен бесплатный компенсационный автобусный маршрут "М", а также платный трамвайный маршрут "Б". Этот транспорт курсирует до ближайших станций: "Чкаловская", "Курская", "Электрозаводская", "Комсомольская", "Красносельская", "Красные ворота", "Авиамоторная" и "Китай-город".

Кроме того, сокращен интервал движения наземного транспорта на трех маршрутах: автобуса Т25 и троллейбусов №24 и 88. Схему усиления маршрутов наземного транспорта можно посмотреть здесь. На трех трамвайных маршрутах – №37, 45 и 50 – в обоих направлениях отменена остановка "Метро "Бауманская".