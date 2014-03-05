Форма поиска по сайту

05 марта 2014, 14:25

Транспорт

Около 100 тысяч пассажиров воспользовались Wi-Fi в наземном транспорте

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 100 тысяч пассажиров воспользовались бесплатным Wi-Fi в наземном транспорте столицы. "Мосгортранс" намерен увеличить количество маршрутов, оснащенных бесплатным интернетом, сообщает пресс-служба компании.

По словам главы "Мосгортранса" Евгения Михайлова, в течение этого года планируется подключить Wi-Fi на остановках общественного транспорта в Москве.

Кроме того, в марте на маршруте автобуса №902, оснащенном Wi-Fi, проведут опрос, чтобы выяснить, насколько пассажиры довольны качеством оказываемых услуг.

Отметим, что бесплатным интернетом могут оснастить все полуэкспрессные маршруты столицы, которые пользуются большим спросом у пассажиров. На данный момент Wi-Fi действует в троллейбусах № "Бк", трамваях №3, а также на автобусном маршруте №902.

наземный транспорт связь городской транспорт бесплатный интернет

