Первые капитальные ТПУ откроют в Москве в 2016 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Первые капитальные транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) в Москве будут открыты в 2016 году, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"В настоящее время в Москве уже открыто немало плоскостных ТПУ. Завершается работа по проектированию капитальных объектов", - пояснил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Напомним, что строительство осуществляется в рамках программы правительства Москвы по организации системы ТПУ, которые будут объединять пассажиропотоки метрополитена, железных дорог и наземного транспорта. Всего до 2020 года планируется построить и обустроить 255 транспортно-пересадочных узлов.

Основная цель разработки данной схемы - улучшить качество обслуживания пассажиров и повысить привлекательность системы общественного транспорта. Так, введение ТПУ сократит время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а также разгрузит дороги на въездах в Москву на 14-20 тысяч автомобилей в утренний час пик.