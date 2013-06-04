Москвичи смогут пожаловаться на водителей автобусов и маршруток онлайн

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичи смогут пожаловаться на водителей автобусов и маршруток. Как рассказала M24.ru замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Катаева, такая функция осенью должна появиться на новом жалобном портале города, который объединит существующие doroga.mos.ru, gorod.mos.ru и dom.mos.ru. "Среди новых функций портала - жалобы на хамов - водителей общественного транспорта", - пояснила она. В пресс-службе аппарата мэра уточнили, что москвичи смогут оценить работу водителей, однако власти не обязаны будут реагировать на эти жалобы в течение восьми дней как на сообщения о дорожных ямах. "Это будет скорее рейтинг с оценками для сведения транспортных компаний", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, в Москве, помимо автобусов, троллейбусов и трамваев "Мосгортранса" работает 69 частных компаний. Кроме того, с 1 июля 22 маршрут в Северном административном округе передается коммерческой структуре - ОАО "Север-Авто" (подразделение "Автолайн"). “Мосгортранс” разработал требования к водителям на таких частных маршрутах. Так, им запретят есть на рабочем месте, опаздывать на остановку более, чем на 5,5 минут, неэтично себя вести и слишком сильно выражать эмоции.

Исполнительный директор “Московского транспортного союза” Юрий Свешников отметил, что сегодня на неправомерные действия водителей уже сегодня можно пожаловаться в департамент транспорта, в ГКУ “Организатор перевозок” или в "Мосгортранс". Что касается частных компаний, то во всех маршрутках размещена информация о телефонах руководства транспортного предприятия. По словам Свешникова, с жалобами на поведение водителей пассажиры обращаются и в Московский транспортный союз. "Чаще всего обращаются по поводу хамства, громкой музыки, разговоров по телефону", - отметил эксперт. Пассажиров также возмущает, когда водитель проезжает остановку или не дает сдачу.

Свешников добавил, что онлайн-жалобы на водителей руководство транспортных компаний, скорее всего, будет тщательно отслеживать.

“Но надо учитывать, что новым интернет-сервисом могут воспользоваться и недобросовестные конкуренты и пассажиры, которые сами спровоцировали скандал, например, попросили остановиться в запрещенном месте", - сказал Свешников.

По его словам, сотрудники союза будут разбирать и жалобы, поступающие с московского портала. Желательно, чтобы пассажир указал номер маршрута, место инцидента, время и факт события. Оптимально, чтобы москвичи запомнили еще и госномер автобуса. Водители, на которых жалуются систематически, получат выговор, в крайнем случае, их уволят.

Эксперт общественной организации “Город и транспорт” Александр Морозов полагает, что для объективности лучше всего составить рейтинг водителей в баллах, без комментариев. По его словам, с хамством в автобусах и маршрутках сложно бороться, а сами работодатели подчас не могут отследить жалобы на определенного водителя, сложно понять, носят они случайный или регулярный характер.

“Открытый рейтинг, где каждый пользователь имеет один голос, очень показателен. Он исключает личную неприязнь и дает объективную картину. Сами водители могут заходить на сайт и видеть, часто ли на них жалуются”, - подчеркнул Морозов.

Напомним, что власти хотят сделать проезд в общественном транспорте более комфортным. Вместо маршруток в столице появятся комфортабельные автобусы. Их оборудуют кондиционерами, системой ГЛОНАСС и покрасят в единый цвет.

Марина Курганская