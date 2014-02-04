Онлайн-табло на остановках защитили от вандалов видеокамерами

"Интервью": Евгений Михайлов рассказал о вводе низкопольных трамваев

Все информационные табло по прогнозу прибытия оборудованы видеокамерами для защиты от вандалов. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

"Если вандал попытается сломать вандалоустойчивое табло со встроенной камерой, то она его, безусловно, сфотографирует. Передаст информацию органам полиции, которые по горячим следам приедут и задержат в момент попытки слома данной системы", - отметил Евгений Михайлов.

Напомним, что информационные табло по прибытию наземного транспорта 3 февраля начали работать в тестовом режиме.

На мониторах отображается время прибытия ближайшего рейса автобуса, троллейбуса или трамвая. Кроме того, с помощью видеокамер фиксируется все происходящее вокруг.

По словам Евгения Михайлова, все новые трамваи и полуэкспрессные маршруты будут оборудовать бесплатным Wi-Fi. Кроме того, Wi-Fi заработает на отдельных крупных пересадочных узлах, а также на остановках с большим пассажиропотоком.