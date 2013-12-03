На двухэтажные вагоны "Аэроэкспресс" привлек кредит 2 миллиарда рублей

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Компания "Аэроэкспресс" привлекла кредит объемом два миллиарда рублей на финансирование покупки двухэтажных вагонов.

Это позволит увеличить вместимость вагонов.

Швейцарская компания Stadler в этом году победила в конкурсе на поставку такого подвижного состава, передает РИА Новости .

Контракт на сумму 685 миллионов евро был подписан в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина, заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова и ряда других представителей правительства Москвы.

К маю 2016 года Stadler должна поставить в Россию 118 вагонов по основному контракту. Оставшиеся 54 вагона будут поставлены позднее.

Поезда для "Аэроэкспресса" будут созданы на основе уже известных швейцарских поездов KISS. Вагоны будут выполнены из легкого алюминия, что позволит существенно уменьшить их вес по сравнению с традиционными вагонами из стали и, таким образом, снизить затраты на эксплуатацию. Новые поезда будут способны развивать скорость до 160 километров в час.