33 новых транспортных маршрута могут появиться после запуска МКЖД

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

После запуска пассажирского движения на Малом кольце железной дороги может появиться более 30 новых маршрутов общественного транспорта, сообщил гендиректор АО "МКЖД" Алексей Зотов.

"Мы специально разрабатываем новые маршруты общественного транспорта. Ориентировочно 30-33 новых маршрутов появится, то есть 170-180 новых остановок", – сказал Зотов.

Какие поезда будут ходить по МКЖД

Напомним, что Малое кольцо МЖД планируют связать с шестью линиями метро и восемью радиальными железнодорожными направлениями. Проект реконструкции предполагает строительство транспортно-пересадочных узлов, включая те, которые обеспечат пересадку пассажиров с радиальных линий метро и с действующих линий железной дороги.

Длина МКЖД составит 54 километра. Им смогут пользоваться до 300 миллионов человек в год, что сопоставимо с пассажиропотоком метрополитена.

Запуск полноценного движения поездов по Малому кольцу МЖД намечен на сентябрь 2016 года. При этом тестовый запуск состоится уже в декабре текущего года.