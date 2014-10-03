Форма поиска по сайту

03 октября 2014, 09:53

Транспорт

Вандалы стали меньше портить городской транспорт

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Ущерб от вандалов в общественном транспорте снизился почти в полтора раза, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

С начала года в автобусах, троллейбусах и трамваях зафиксировано около 400 актов вандализма. При этом ущерб, причиненный предприятию, превысил 3,5 миллиона рублей.

Однако по сравнению с тем же периодом прошлого года количество случаев порчи городского транспорта снизилось. Тогда автобусы, троллейбусы и трамваи пострадали от рук вандалов порядка 450 раз, а ущерб составил 4,5 миллиона рублей.

"Случаев вандализма на московском наземном транспорте становится меньше, и это, безусловно, радует. Вместе с тем, число преднамеренных повреждений подвижного состава по-прежнему высоко. Мы призываем горожан бережно относиться как к объектам транспортной инфраструктуры столицы, так и к любому городскому имуществу", - отметил гендиректор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Отметим, что чаще всего пассажиры портят стекла, двери, сидения в салонах и исписывают их граффити. При этом каждый состав, получивший повреждения на маршруте, снимается с линии и направляется в парк на ремонт.

