Водители и кондукторы Мострансавто вышли на маршруты в желтых рубашках

Фото: пресс-служба Мострансавто

С 3 августа водители и кондукторы Мострансавто выходят на маршруты в желтых рубашках-поло. Они стали частью новой корпоративной формы, сообщил генеральный директор предприятия Александр Зайцев.

"Первыми, кого видят наши пассажиры, заходя в автобус, – это водитель и кондуктор. Поэтому каким бы красивым не был наш новый подвижной состав, неопрятно одетый водитель или грубый кондуктор могут сильно испортить впечатление обо всей компании. А новая форма как минимум дисциплинирует самих работников, а также формирует у пассажиров позитивное впечатление о перевозчике", – отметил Зайцев.

Помимо внедрения новой формы подмосковный Мострансавто занимается созданием и внедрением системы Общественного контроля, совершенствованием системы информационных носителей и разработкой стандартов качества обслуживания пассажиров.

Ранее в столичном метрополитене прошел инструктаж по внешнему виду для сотрудников службы безопасности, сообщил m24.ru пресс-секретарь начальника подземки Андрей Кружалин.

По его словам, на неопрятную внешность работников поступают жалобы от пассажиров. Безопасникам запретили носить усы и бороды, приходить на работу в шлепках и босоножках, а также носить длинные волосы распущенными.

"Совсем недавно мы приняли на работу около 2 тысяч новых сотрудников, это очень большое расширение штата. Сейчас мы получаем жалобы на их внешний вид, поэтому мы решили провести с ними инструктаж", – пояснил представитель метрополитена.

Он отметил, что сотрудники обязаны приходить на работу с гладко выбритым лицом, носить форму, избегать ярких цветов в маникюре и макияже и носить распущенные длинные волосы. "В этом нет ничего страшного, таков дресс-код метрополитена, и это – одно из условий приема на работу. Подписывая трудовой договор, соискатели должны были понимать, что им придется соблюдать требования к внешнему виду", – заявил он.

Напомним, до конца года сотрудников метрополитена планируют одеть в новую форму. Тем, кто работает на станции, например кассирам и дежурным, одежду сделают более яркой. А тем работникам, которые не показываются пассажирам – более темную. Подземка уже объявила конкурс на разработку нового дизайна формы для своих сотрудников.