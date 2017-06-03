Конкурс профессионального мастерства водителей троллейбусов прошел в столице

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Финал профессионального конкурса водителей прошел на территории 8-го троллейбусного парка Мосгортранса, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. В мероприятии приняли участие 18 сотрудников предприятия.

Финалисты продемонстрировали знание устройства троллейбуса, правил дорожного движения, обслуживания пассажиров и технической эксплуатации подвижного состава. Кроме того они показали свои навыки фигурного вождения, пройдя девять испытаний различной сложности.

Лучшим в командном первенстве стал филиал "Центральный", второе место занял филиал "Восточный", третье — 8-й троллейбусный парк. Высший профессионализм в личном показала Ольга Журавлева , второе место занял Геннадий Шакуро, третье – Георгий Попов.

Как рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов, подобные состязания стимулируют водителей совершенствовать свое профессиональное мастерство, обмениваться опытом и работать в команде.

В честь финала соревнований на территории троллейбусного парка прошли показательные выступления преподавателей мотошколы учебно-курсового комбината Мосгортранса, была развернута экспозиция ретротехники и работала полевая кухня.