Фото: m24.ru

Девушку ударило током в троллейбусе на западе столицы. Инцидент произошел после того, как она взялась за поручень, сообщили корреспонденту m24.ru в пресс-службе главка московской полиции.

По предварительным данным, пострадавшей оказалась 17-летняя москвичка. Она была госпитализирована, о ее самочувствии не сообщается.

Проводится проверка по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что аналогичный инцидент произошел в конце января. Пассажирку троллейбуса в Москве ударило током, ее госпитализировали.

По словам потерпевшей, она вошла в салон и "прилипла" ногами к полу, после чего ее начало трясти. При этом за поручни она не держалась.

Сотрудники Мосгортранса, в свою очередь, были уверены, что безопасность троллейбусов сомнений не вызывает. В пресс-службе транспортной компании m24.ru тогда рассказали, что пассажирка к ним с жалобой не обращалась.