Проезд в новых маршрутках разрешат оплачивать наличными

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Проезд на маршрутах, работающих по новой схеме, можно будет оплатить и наличными, и билетами городского меню, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Водители маршруток будут продавать билет на 1 поездку по цене 50 рублей. При этом будут действовать все городские билеты и льготы. Так, к оплате будут приниматься билеты "Тройка", "ТАТ", "Единый", "90 минут", а московские льготники смогут бесплатно проезжать по социальной карте москвича.

Напомним, 24 декабря прошлого года в Москве начался процесс интеграции владельцев маршруток в единую систему общественного транспорта. Сергей Собянин вручил частным перевозчикам сертификаты соответствия требованиям новой модели управления наземным городским пассажирским транспортом.

Новые частные маршруты

Теперь частные перевозчики будут обслуживать составленные городом маршруты наземного транспорта. На данный момент по такой системе в столице уже работают три маршрута: № 199к, №368 и №320.

Новые автобусы можно узнать по синему цвету, оформлению в бренде Московского транспорта, электронному табло с названиями остановок и валидатору в салоне, благодаря которому в них действуют все городские билеты и льготы.

До июля 2016 года новые коммерческие автобусы появятся еще на 208 столичных маршрутах.