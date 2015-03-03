От метро "Семеновская" начал ходить новый маршрут трамвая

На востоке Москвы появится новый трамвайный маршрут №34к

С 3 марта от метро "Семеновская" до 16-й Парковой улицы начал ходить новый трамвай маршрута № 34к, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Маршрут трамвая проходит от конечной станции "16-я Парковая улица" по Первомайской улице, Измайловскому проспекту, Щербаковской улице до конечной станции "Метро "Семеновская". Он работает ежедневно, кроме воскресенья, с 7.00 до 21.45 от остановки "16-я Парковая улица", с 6.28 до 21.11 от метро "Семеновская".

Новый маршрут будет останавливаться недалеко от поликлиники № 64, что будет удобно для посетителей, отмечают в Мосгортрансе. Сейчас добраться до нее на общественном транспорте можно только на трамвае №2, который также следует от метро "Семеновская".