Режим работы некоторых автобусов и троллейбусов изменится с 6 февраля

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Режим работы трех автобусов и трех троллейбусов изменится с 6 февраля, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Первый автобус маршрута № 158 поедет от 3-го Павелецкого проезда на полчаса раньше – в 6:00, а от метро "Лубянка" транспорт будет отправляться по будням в 6:24, а по выходным – 6:22.

Автобус № Т79 от Савеловского вокзала будет ходить с 5:50. А маршрут № 911 будет начинать работу от станции метро "Саларьево" в 6:00, а от аэропорта "Внуково" – в 6:18.

Первый троллейбус № 8 от Москворецкого рынка будет отправляться в 5:15, а от кинотеатра "Ударник" – в 5:52 по будням и в 5:49 по выходным.

Троллейбус № 13 будет ездить от остановки "ВДНХ (южная)" с 5:00, а от станции метро "Трубная" – с 5:30.

По рабочим дням первый троллейбус № 54 будет отправляться от станции метро "Филевский парк" в 5:30.