Ночной маршрут трамвая №3 временно отменят из-за ремонтных работ

Ночной маршрут трамвая №3 временно отменят в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Трамвай не будет ходить с 5 на 6, с 6 на 7, с 10 на 11, с 11 на 12, с 13 на 14, с 17 на 18 и с 18 на 19 февраля.

На этот период вводится маршрут автобуса №3Н "Улица Академика Янгеля" - "Станция метро "Чистые пруды", который будет следовать вдоль трамвайной линии, кроме участка от Симферопольского бульвара до Даниловского рынка (на данном участке трасса проходит по Варшавскому шоссе и Большой Тульской улице).

Напомним, что с 31 августа 2013 года в Москве работает четыре ночных маршрута общественного транспорта. Три из них - круглосуточные, они продолжают дневные рейсы. Так, троллейбус № 15 "ВДНХ" - "Лужники" и трамвай № 3 "Чистые пруды" - "улица Янгеля" ночью приходят на остановки каждые 30 минут. Троллейбус "Б", курсирующий по Садовому кольцу, ходит каждые 15 минут.

Также появился первый исключительно ночной маршрут "Н1" от аэропорта "Шереметьево" до Ленинского проспекта. Первый автобус по нему приходит в 01.00, последний - в 05.30, с интервалом в 15 минут. Всего на 4 ночных маршрута понадобилось 30 единиц транспорта.

Кроме того, с 13 на 14 декабря в Москве появилось три новых ночных маршрута общественного транспорта. Автобусы "Н2", "Н3" и троллейбус № 63 будут работать еженедельно в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Автобус "Н2" будет следовать по маршруту от Беловежской улицы, "Н3" - от Уссурийской улицы, а троллейбус пойдет от 138 квартала Выхина.