Ночной маршрут трамвая №3 временно отменят из-за ремонтных работ

Фото: ИТАР-ТАСС
Ночной маршрут трамвая №3 временно отменят в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Трамвай не будет ходить с 5 на 6, с 6 на 7, с 10 на 11, с 11 на 12, с 13 на 14, с 17 на 18 и с 18 на 19 февраля.
На этот период вводится маршрут автобуса №3Н "Улица Академика Янгеля" - "Станция метро "Чистые пруды", который будет следовать вдоль трамвайной линии, кроме участка от Симферопольского бульвара до Даниловского рынка (на данном участке трасса проходит по Варшавскому шоссе и Большой Тульской улице).
Напомним, что с 31 августа 2013 года в Москве работает четыре ночных маршрута общественного транспорта. Три из них - круглосуточные, они продолжают дневные рейсы. Так, троллейбус № 15 "ВДНХ" - "Лужники" и трамвай № 3 "Чистые пруды" - "улица Янгеля" ночью приходят на остановки каждые 30 минут. Троллейбус "Б", курсирующий по Садовому кольцу, ходит каждые 15 минут.
Ссылки по теме
- Три новых ночных маршрута общественного транспорта заработало в Москве
- Москва будет развивать ночные маршруты наземного транспорта - Ликсутов
Также появился первый исключительно ночной маршрут "Н1" от аэропорта "Шереметьево" до Ленинского проспекта. Первый автобус по нему приходит в 01.00, последний - в 05.30, с интервалом в 15 минут. Всего на 4 ночных маршрута понадобилось 30 единиц транспорта.
Кроме того, с 13 на 14 декабря в Москве появилось три новых ночных маршрута общественного транспорта. Автобусы "Н2", "Н3" и троллейбус № 63 будут работать еженедельно в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Автобус "Н2" будет следовать по маршруту от Беловежской улицы, "Н3" - от Уссурийской улицы, а троллейбус пойдет от 138 квартала Выхина.
Сайты по теме