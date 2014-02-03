С 10 февраля меняются названия 3 остановок на проектируемых проездах

Фото: M24.ru

С 10 февраля остановка "Проектируемый проезд №5467" для автобусных маршрутов №112 и 854 в обоих направлениях будет переименована в "Улица Капотня", сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Остановка "4-й Западный проезд" маршрутов автобуса №№ 6, 8, 9, 11, 15, 23, 28, 32 будет называться "Улица Конструктора Гуськова", а "Проектируемый проезд №153", где курсируют автобусы № 152 и 653, переименуют в "Новофилевский проезд".

Напомним, что в прошлом году 28 проектируемым проездам были присвоены новые названия. Так, на севере Москвы появилась улица Уго Чавеса, а в районе Новокосино - улица Галины Вишневской.

После переименования придется заново нумеровать дома, а жителям - менять документы и почтовый адрес. Но это, по мнению экспертов, лучше путаницы, которую вызывает существующее количество проездов с одинаковым названием.

Проектируемый проезд в Москве - это один из официальных типов улиц. Большинство из них - малозначительные улицы, часто расположенные в промзонах. По ним редко адресуются здания и сооружения и реже - жилые дома.