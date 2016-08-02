Время ожидания трамваев в САО снизится на 30%

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Время ожидания трамваев в САО планируется снизить еще на 30 процентов благодаря тактовому расписанию. Об этом рассказал глава дептранса столицы Максим Ликсутов, сообщает Агентство "Москва".

Ранее m24.ru сообщало, что введение тактового расписания помогло увеличить скорость движения трамваев в столице. Трамваи стали ходить на 15 процентов быстрее по будним дням, а по выходным скорость движения возросла на 30 процентов.

Пилотный проект по введению тактового расписания и бестурникетной системы оплаты проезда, по словам Ликсутова, признали успешным.

Девять трамвайных маршрутов на северо-западе столицы перешли на тактовое расписание с мая 2016 года. В будущем на новую систему расписания переведут всю сеть.

"Москва в цифрах": Линия скоростного трамвая

Трамваи №№ 6, 10, 15, 31, 27 следуют с едиными интервалом движения и приезжают на остановки в одни и те же минуты каждого часа. Это делается для того, чтобы исключить увеличенные интервалы и одновременное скопление трамваев на остановке.

Также на этих маршрутах ввели бестурникетную систему проезда. При посадке пассажиры заходят во все двери, а оплачивают проезд через валидаторы, расположенные у каждого входа.

По данным опроса на портале "Активный гражданин", 96 процентов москвичей положительно отзываются о новом расписании трамваев.

Как отметил гендиректор Мосгортранса Евгений Михайлов, тактовое расписание привлекает на общественный транспорт больше пассажиров ‒ их количество возрастает примерно на 10 процентов.