Низкопольные трамваи "Витязь-М" появятся на столичных улицах до 1 апреля

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Трамваи нового поколения "Витязь-М" выйдут на маршруты в столице до 1 апреля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Каждый вагон оснащен шестью дверями с одной стороны, четыре из них двустворчатые и еще две – с одной створкой. В трамваях 60 мест для сидения, всего они рассчитаны 260 человек. Длина вагона составляет 27,5 метра.

Новые трамваи оснащены тележкой, которая будет обеспечивать тихий и плавный ход. Вагоны в них более комфортные. Город уже закупил 300 таких трамваев, уточнил заммэра.

"Витязь-М" также оборудуют спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения и особой системой климат-контроля в пассажирском салоне и в кабине вагоновожатого.