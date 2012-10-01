Форма поиска по сайту

01 октября 2012, 09:42

Транспорт

С 1 октября изменится расписание движения трамвая №26

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 октября изменится расписание движения трамвая №26. Интервал следования будет уменьшен как в будние дни, так и в выходные.

Частота движения трамвая в будние дни составит 6 минут, а в выходные - 10 минут. Рано утром и поздно вечером трамвай будет следовать с интервалами в 15 минут, сообщается на сайте ГУП "Мосгортранс".

Расписание движения с указанием времени отправления каждого трамвая от конечной остановки появится на сайте "Мосгортранса" не позднее 10 октября.

Трамвайный маршрут №22 отменен.

