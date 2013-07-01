Первый частный автобусный маршрут запустили в Москве

На севере Москвы запустили первый частный автобусный маршрут

На севере Москвы начали курсировать первые частные автобусы. Полностью частным стал автобусный маршрут № 22, который обслуживает компания "Север-Авто" — дочернее предприятие "Автолайна".

Компания победила в тендере и получит от города 441 миллион рублей за 5 лет работы. На линии работает 9 современных низкопольных автобусов ЛиАЗ большой вместимости. Все средства от продажи билетов будут поступать Мосгортрансу.

Новые автобусы должны заменить маршрутки, в них действует единый проездной и все существующие льготы.

Чтобы контролировать деятельность перевозчика, установлены жесткие правила. Так, город может расторгнуть договор с компанией, если будет зафиксировано 6 и более нарушений правил дорожного движения.

Кроме того, по словам и.о. замруководителя департамента транспорта Дмитрия Пронина, предусмотрены штрафы за нарушение интервалов движения и требования к подвижному составу. "Если мы будем видеть, что подвижной состав грязный, технически неисправный мы будем применять штрафные санкции, которые предусмотрены контрактом с перевозчиком", - отметил чиновник.

Стоит отметить, что в будущем власти собираются полностью передать право пассажироперевозок частным компаниям. Частников будут привлекать на уже существующие маршруты, и разыгрывать конкурсы на новые - на присоединенных территориях.

К 2015 году планируется, что в перевозках будет задействовано около 3 тысяч частных автобусов. Работать они будут по общегородским тарифам.