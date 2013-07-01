Автобусы и троллейбусы стали быстрее

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские автобусы и троллейбусы стали двигаться быстрее после введения новых билетов на общественный транспорт.

С момента запуска нового билетного меню 2 апреля объем продаж билетов, реализуемых у водителя, уменьшился в три раза, сообщил первый замглавы департамента транспорта Евгений Михайлов. По его словам, уже сейчас можно фиксировать сокращение времени в пути в зависимости от маршрута до 5%.

Напомним, с 1 июля водители общественного транспорта перестали продавать проездные билеты "ТАТ" на 2 поездки. При этом они останутся в киосках ГУП "Мосгортранс".Такое решение было принято для повышения безопасности и увеличения скорости движения автобусов, троллейбусов и трамваев.

С июля у водителей можно приобрести билет "ТАТ" на 4 и 40 поездок за 100 и 700 рублей соответственно, а также билет "90 минут" на 1 или 2 поездки за 50 и 100 рублей. При этом срок действия проездных на четыре и более поездки продлен до 90 дней. Для оплаты проезда также можно использовать транспортную карту "Тройка", билеты "Единый" и "90 минут".