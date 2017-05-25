Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая 2017, 09:25

Происшествия

Несколько районов Бангкока затопило после сильного ливня

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Несколько районов Бангкока затопило после сильного ливня, шедшего всю ночь, сообщает РИА Новости.

Улицы города покрыты 20–30-сантиметровым слоем воды. Это вызвало многокилометровые заторы автомобилей в утренний час пик.

Затопило центральную часть города, а также западные, восточные и северные окраины. До особого распоряжения властей закрыты пять школ, там уровень воды превысил 40 сантиметров.

На улицах работает уборочная техника, установлены мощные насосы, которые перекачивают воду в городские каналы и реку Чаопрайя.

наводнения подтопления Бангкок чп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика