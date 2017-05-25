Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Несколько районов Бангкока затопило после сильного ливня, шедшего всю ночь, сообщает РИА Новости.

Улицы города покрыты 20–30-сантиметровым слоем воды. Это вызвало многокилометровые заторы автомобилей в утренний час пик.

Затопило центральную часть города, а также западные, восточные и северные окраины. До особого распоряжения властей закрыты пять школ, там уровень воды превысил 40 сантиметров.

На улицах работает уборочная техника, установлены мощные насосы, которые перекачивают воду в городские каналы и реку Чаопрайя.