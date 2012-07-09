Волонтеры организуют в Москве сбор помощи пострадавшим на Кубани

В понедельник у станций московского метро можно встретить волонтеров, раздающих листовки с подробной информацией об оказании помощи пострадавшим на Кубани, где можно узнать о местах приема гуманитарной помощи.

В ночь на 7 июля паводок затопил Геленджик, Крымск, Новороссийск и поселки Краснодарского края. Около 5 тысяч жилых домов оказались под водой. В результате наводнения, по последним данным, погиб 171 человек, пострадало более 20 тысяч человек. Вышли из-под контроля системы энерго-, газо- и водоснабжения, нарушено транспортное сообщение.

В листовках, распространяемых волонтерами, представлен список необходимых пострадавшим вещей: вода, лекарства, одежда, продукты питания, технические средства. Также указан номер счета для перевода средств жертвам стихии. Волонтеры предоставляют телефоны «горячей линии» МЧС России, где можно выяснить всю информацию о пострадавших и получить психологическую помощь.

В листовках также можно найти информацию о пунктах приема помощи жертвам в Москве и других городах (Санкт-Петербурге, Курске, Ростове-на-Дону, Астрахани, Кирове, Новороссийске и др.), сообщает РИА Новости.