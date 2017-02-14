Второго за сутки подростка в наушниках сбил поезд в Подмосковье

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Электричка насмерть сбила подростка в Подмосковье днем во вторник, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

16-летний юноша переходил пути в районе станции Бекасово Киевского направления МЖД, слушая музыку в наушниках. От полученных травм он скончался. Региональное следственное управление на транспорте СК организовало доследственную проверку.

За последние сутки это второй случай, когда подросток погибает под колесами поезда. Накануне электричка сбила школьницу в Подмосковье.