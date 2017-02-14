Форма поиска по сайту

14 февраля 2017, 18:11

Технологии

Второго за сутки подростка в наушниках сбил поезд в Подмосковье

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Электричка насмерть сбила подростка в Подмосковье днем во вторник, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

16-летний юноша переходил пути в районе станции Бекасово Киевского направления МЖД, слушая музыку в наушниках. От полученных травм он скончался. Региональное следственное управление на транспорте СК организовало доследственную проверку.

За последние сутки это второй случай, когда подросток погибает под колесами поезда. Накануне электричка сбила школьницу в Подмосковье.

Более тысячи человек в 2016 году получили травмы, переходя пути перед приближающимся поездом. Почему пешеходы продолжают перебегать, а автомобилисты переезжать через пути прямо перед поездом, смотрите в материале телеканала "Москва 24".

наушники поезд подросток сбитые пешеходы чп ж/д и вокзалы

