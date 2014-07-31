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Наука

31 июля 2014, 22:01

Астрономы смогут опробовать новый телескоп МГУ в начале сентября

наука Виктор Садовничий телескопы астрономы МГУ

Фото: ИТАР-ТАСС

Наблюдения на новом телескопе МГУ им. Ломоносова астрономы смогут начать уже в первые дни сентября. Об этом агентству ИТАР-ТАСС сообщил ректор Московского университета Виктор Садовничий.

По словам Садовничего, еще пять лет назад он поставил перед правительством вопрос о строительстве новой обсерватории и телескопа. В итоге телескоп с диаметром зеркала в 2,5 метра был построен совместно с обсерваторией в Карачаево- Черкесии. В настоящее время по договору с МГУ французские и китайские ученые проводят его настройку.

"С распадом Советского Союза Московский университет потерял две крупных обсерватории в Узбекистане и Казахстане. Все наши попытки договориться об их сохранении ни к чему не привели. У нас остался один телескоп в Крыму, но он уже не удовлетворял современным требованиям по точности и автоматизации", - рассказал Садовничий.

Напомним, в МГУ им. Ломоносова месяц назад открылась Летняя суперкомпьютерная академия, участники которой прошли практику на суперкомпьютерах МГУ "Ломоносов", "Чебышев" и Blue Gene/P. Занятия проходили с 23 июня по 4 июля.

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В первую неделю были краткосрочные, но углубленные учебные курсы, тренинги и мастер-классы по одному из семи разных направлений по выбору. Программа академии состояла из лекций по актуальным проблемам суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных вычислений.

Также открылись углубленные учебные курсы, мастер-классы и тренинги по конкретным темам применения суперкомпьютерных технологий и разработки программ для высокопроизводительных вычислительных систем.

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