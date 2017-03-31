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31 марта 2017, 07:16

Наука

Российские ученые разработали препарат от устойчивой формы туберкулеза

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Российские специалисты создали лекарство, борющееся с устойчивой формой туберкулеза. Препарат уже прошел клинические испытания, пишет газета "Известия".

Планируется, что в 2018 году лекарство уже появится в продаже.

Данное лекарство предназначено для пациентов, больных туберкулезом, у которых наблюдается множественная лекарственная устойчивость – случай, когда бактерии нельзя побороть стандартными популярными препаратами.

Препарат был опробован на 140 больных устойчивой формой туберкулеза. Его эффективность составила 80 процентов. Кроме того, пациенты хорошо его переносили.

наука общество туберкулез

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