"Алкогольный археолог" воссоздал напитки по древним рецептам

Фото: facebook.com/dogfishheadbeer

Доктор Патрик Макговерн из Университета Пенсильвании занимается воссозданием древних алкогольных напитков. Он собирает остатки их ингредиентов на фрагментах древних памятников. Рецепту старейшего горячительного, созданного Макговерном, около 9 тысяч лет, передает Daily Mail.

Свои удивительные напитки доктор Патрик Макговерн производит на пивоварне Dogfish Head Brewery в штате Делавэр. Чтобы выявить, какие именно ингредиенты нужны для создания напитков, Макговерн изучает различные археологические памятники по всему миру.

Таким образом он обнаружил следы различных частей напитков, в том числе ячменя, меда, трав и специй. Первое древнее горячительное, которое воссоздал Патрик, называется Midas Touch.

Его рецепт был найден внутри могилы в Турции. Предположительно, захоронение принадлежало царю Мидасу и датируется примерно 700 годом до нашей эры. Сладкое сухое пиво производится с добавлением меда, муската, белого винограда и шафрана.

А вот старейший эль, сваренный доктором Макговерном, назвали Chateau Jiahu. Ингредиенты для него были обнаружены внутри 9000-летней могилы в Китае. Этот напиток изготавливается из плодов боярышника, риса, ячменя и меда. Вероятно, что этот эль употребляли во время различных обрядов и церемоний. Он также может являться древнейшим ферментированным напитком, который люди изобрели даже раньше вина.

Остатки ингредиентов доктор Макговерн обычно извлекает из древней глиняной посуды с использованием различных техник и растворителей.