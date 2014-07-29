Российские ученые могут создать гиперзвуковой самолет

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В России может появиться гиперзвуковой самолет, соответствующие наработки есть у трех отечественных компаний, передает ИТАР-ТАСС.
По данным главы дирекции военных программ Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Владимира Михайлова, научно-технический задел, оставшийся со времен СССР, есть у "Сухого", "Туполева" и "Экспериментального машиностроительного завода имени Мясищева".
Однако Михайлов отметил, что для таких работ потребуются значительные бюджетные инвестиции, и говорить о появлении самолетов, выходящих на гиперзвук, пока преждевременно.
Как добавил глава дирекции военных программ, в США эти исследования ведутся на протяжении нескольких десятилетий, но пока там только демонстрируют технологии вроде гиперзвуковой ракеты X-51A WaveRider.
Гиперзвуковой летательный аппаратГиперзвуковой летательный аппарат – самолет, ракетоплан или космоплан, который может летать со скоростью 6150—12300 километров в час (у сверхзвуковых саолетов - от 1230 до 6150 км/ч).
В СССР был проект системы космического назначения "Спираль", состоящей из орбитального самолета, который должен был выводиться в космос гиперзвуковым самолетом-разгонщиком, а потом ракетной ступенью на орбиту. Проект закрыли из-за бесперспективности
При этом в США есть X-15 — экспериментальный самолет-ракетоплан, первый и на 40 лет единственный в истории пилотируемый гиперзвуковой аппарат. Проект также закрыли.
Среди достоинств гиперзвуковых самолетов - исключение окислителя (Space Shuttle, например, "нагружен" 600 тоннами окислителя и 100 тоннами топлива), но для вывода таких самолетов на орбиту требуются дополнительные двигатели и, как следствие, дополнительное топливо.