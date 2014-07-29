Российские ученые могут создать гиперзвуковой самолет

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В России может появиться гиперзвуковой самолет, соответствующие наработки есть у трех отечественных компаний, передает ИТАР-ТАСС.

По данным главы дирекции военных программ Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Владимира Михайлова, научно-технический задел, оставшийся со времен СССР, есть у "Сухого", "Туполева" и "Экспериментального машиностроительного завода имени Мясищева".

Однако Михайлов отметил, что для таких работ потребуются значительные бюджетные инвестиции, и говорить о появлении самолетов, выходящих на гиперзвук, пока преждевременно.

Как добавил глава дирекции военных программ, в США эти исследования ведутся на протяжении нескольких десятилетий, но пока там только демонстрируют технологии вроде гиперзвуковой ракеты X-51A WaveRider.