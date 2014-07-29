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Наука

29 июля 2014, 10:18

Марсоход Opportunity обогнал советский "Луноход-2" по километражу

наука Марс марсоходы

Фото: nasa.gov

Марсоход Opportunity побил рекорд по внеземному передвижению, опередив советский "Луноход-2". Аппарату, который работает на Красной планете с 2004 года, удалось проделать путь в 25 миль (40,25 километров) - больше, чем какому-либо другому подобному устройству, сообщает NASA.

Предыдущий рекорд по пройденному расстоянию, принадлежащий советскому "Луноходу-2", составлял 39 километров.

Как заявил представитель американского космического агентства Джон Каллас, Opportunity изначально не должен был отъезжать дальше, чем на один километр от места посадки. "Но намного важнее не то, сколько километров он прошел, а то, насколько важные исследования были проделаны с его помощью", - отметил Каллас.

Теперь ученые готовы ждать, когда марсоход пройдет марафонскую дистанцию (42,2 км). Opportunity путешествует по поверхности планеты на солнечной энергии, большая часть пути - около 32 километров - была проделана аппаратом с 2004 по 2011 год. Отметим, что за это время марсоход обнаружил доказательства существования воды на планете.

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Сейчас аппарат движется вдоль кромки кратера Индевор, в сторону места, где займется обследованием глинистых пород. При этом было принято решение, что Opportunity не будет пересекать Индевор, чтобы не повторить судьбу марсохода Spirit. Тот увяз в песках Марса и не выходит на связь с марта 2010 года, в связи с этим был переведен решением NASA в категорию бездействующих.

Фото: nasa.gov

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