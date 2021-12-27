Чего ждут ученые от запуска космического телескопа "Джеймс Уэбб"

25 декабря агентство NASA осуществило запуск нового космического телескопа "Джеймс Уэбб" с европейского космодрома Куру во французской Гвиане с помощью ракеты-носителя Arianespace Ariane 5. О том, как он устроен и чего от него ожидают ученые, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Орбитальная инфракрасная обсерватория "Джеймс Уэбб" (так официально называется этот аппарат) – один из самых затянутых космических долгостроев. Его планировали запустить еще в 2007 году, но старт постоянно откладывали по разным причинам, и даже итоговый запуск переносили трижды. Из-за череды задержек интернет-шутники расшифровывали аббревиатуру JWST (James Webb Space Telescope) как "Just Wait Some Time" (просто подождите некоторое время).

Однако в прошлую субботу телескоп был успешно поднят в космос, и сейчас ему предстоит преодолеть примерно 1,5 миллиона километров. "Уэбб" направляется к точке Лагранжа – месту с одинаковым воздействием гравитационных сил Земли и Солнца, где обсерватория может находиться неопределенно долгое время. Пока миссия рассчитана на 10 лет, но, как мы знаем, космические аппараты часто превышают расчетные сроки эксплуатации.



Предшественником "Уэбба" был телескоп "Хаббл", работавший сразу в трех диапазонах – оптическом, инфракрасном и ультрафиолетовым. Диаметр его зеркала составлял 2,4 метра, и на тот момент это было рекордом. "Хаббл" сделал очень много для популяризации астрономии: подавляющее большинство впечатляющих фотографий космоса, известных нам, сделаны с его помощью.



Однако "Джеймс Уэбб" гарантированно превзойдет предка. Его революционное зеркало 6,5 метра в диаметре позволит, по выражению пресс-службы NASA, "разглядеть светлячка с расстояния в миллион миль, если, конечно, в космосе есть светлячки". Этот главный обзорный элемент орбитальной обсерватории состоит из 18 шестиугольных позолоченных сегментов, каждый из которых оборудован множеством электроприводов. Это позволит зеркалу гибко подстраивать оптические свойства под конкретные задачи, причем делать это с минимальным участием человека. Все-таки расстояние в полтора миллиона километров не позволит астронавтам проводить пусконаладочные или ремонтные работы, как это неоднократно бывало с "Хабблом".



"Уэбб" – инфракрасный телескоп, и это одновременно дает ему преимущества и накладывает ограничения. Он сможет наблюдать объекты "на краю Вселенной", которые возникли сразу после Большого взрыва и удаляются от нас так быстро, что их свет сместился в инфракрасный диапазон. Но для такой работы ему необходимо постоянно оставаться холодным, не нагреваясь от Солнца. Температура зеркала не должна подниматься выше -223,2 °C. Для этого существует еще один элемент конструкции – тепловой экран размером 20х15 метров, созданный из пяти слоев каптона, покрытого алюминием и кремнием. Он способен быть "горячее кипящей воды с одной стороны и холоднее жидкого кислорода – с другой".

Вся конструкция обсерватории сделана складной, иначе она не поместилась бы ни в одной в ракете, поэтому после достижения точки Лагранжа телескоп потратит еще неделю на разворачивание зеркал и теплового экрана. Механика этого процесса очень тонка, малейшее отклонение может сделать невозможной работу всей системы, поэтому "Джеймс Уэбб" будет раскладываться медленно и крайне осторожно. Если все пойдет хорошо, следующие полгода телескоп будет постепенно подключать и настраивать элементы и лишь после этого сможет приступить к работе.

Самый большой космический телескоп в истории будет изучать формирование галактик в ранней Вселенной, образование первых звезд, расширять наши знания об эволюции небесных тел, искать экзопланеты в других солнечных системах и потенциальные доказательства существования на них жизни. По образному выражению астрономов, раньше они "смотрели на мир в замочную скважину, а теперь смогут распахнуть дверь целиком". Судя по всему, в изучении космоса начата новая глава, в которой нас ждет множество невероятных открытий. Может быть, мы наконец найдем будущий дом для всего человечества или обнаружим следы существования других цивилизаций. Они ведь наверняка должны где-то быть! Хотя…