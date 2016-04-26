Два по цене одного: чем планшеты с клавиатурами покорили рынок

На фоне общего падения продаж планшетов и компьютеров в 2015 году устройства 2in1 (два в одном) оказались единственными, чьи продажи выросли. Почему же пользователи стали больше интересоваться планшетами с большими экранами и клавиатурой? Обозреватель m24.ru Дмитрий Бевза сравнивает планшетные ПК и рассказывает о причинах их популярности.

В сегодняшнем обзоре четыре устройства два в одном – Acer Switch Alpha 12, Galaxy S TabPro, Asus Transformer Book T300 Chi и Apple iPad Pro.

Чем же интересны устройства 2in1?

Вообще все девайсы два в одном можно разделить на персональный компьютер с возможностью отсоединить экран от клавиатуры и планшеты с клавиатурой, которая обычно интегрирована с чехлом или выполняет его функции.

Разделение это, впрочем, довольно условное, потому как даже в устройствах из первой группы вся аппаратная начинка, в отличие от ноутбуков, находится не в клавиатурном блоке, а в экранной части.

Вторая же группа отличается от обычного планшета лишь большей (как правило 12 дюймов) диагональю экрана и операционной системой. За исключением iPad Pro, все 12-дюмовые планшеты ведущих производителей сейчас работают под управлением ОС Windows.

Главное достоинство подобных девайсов – сочетание мобильности и производительности. В идеале они должны быть производительными как хороший ноутбук и мобильными, как 10-дюймовый планшет. Впрочем, этой цели, пока, никто не достиг, но различные вендоры стараются к ней приблизиться.

Мы включили обзор устройства с 12-дюймовыми экранами, поскольку то оптимальный размер для портативного ноутбука, который и призваны заменить наши четыре претендента.

Acer Switch Alpha 12

Это самое новое устройство в нашем обзоре. Его впервые представили публике 20 апреля. Оно представляет из себя 12-дюймоввый планшет с отстегивающейся клавиатурой на магнитном замке. Девайс работает на операционной системе Windows 10.

Краткие технические характеристики планшета:



Экран: IPS-дисплей с QHD-разрешением (2160x1440)

Процессор: Intel Core i7

Оперативная память до 8 Гб

Накопитель: до 512 ГБ

Беспроводные протоколы: Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n

Размеры: 292,1 x 201,4 x 9,5 мм

Вес: 900 грамм без (клавиатуры)

Главная отличительная особенность Switch Alpha 12 – это фирменная жидкостная система охлаждения LiquidLoop, которая позволяет устанавливать на него мощные процессоры вплоть до Intel Core i7 шестого поколения (Skylake). К тому же, отсутствие охлаждающего вентилятора, делает работу устройства бесшумной, а сам девайс более тонким. Как заявляют представители Acer, это пока единственный планшетный ПК в мире с пассивным (безвентиляторным) охлаждением, работающий с таким процессором. Он позволяет комфортно выполнять все стандартные бизнес-задачи, воспроизводить 4K-видео, обрабатывать 2D и 3D графику и комфортно играть в казуальные и онлайн игры.

Подставка-ножка позволяет регулировать наклон экрана при работе до 165 градусов. Это важный момент – обычно в гибридных планшетных ПК всего один или несколько фиксированных углов наклона экрана.

Автономное время работы Switch Alpha составляет от 12 до 8 часов.

Для работы с устройством без клавиатуры также можно приобрести стилус Acer Active Pen, чувствительный к силе нажатия.

А теперь самое важное – полноразмерный клавиатурный блок в виде чехла. Крепеж магнитный. Клавиатура весит 350 грамм. Толщина 5.85 мм, ход клавиш 1.4 мм. Печатать на ней по субъективным ощущениям довольно удобно.

Имеется два режима работы, с подсветкой и без. Цена Acer Switch Alpha 12 в США $599. В России устройство появится в июле.

Samsung Galaxy S TabPro

Еще один новейший планшет, оснащенный отстегивающейся клавиатурой и работающий под управлением Windows 10.

Его краткие технические характеристики



Экран: Super Amoled 12-дюймов, разрешение 2160x1400

Процессор: 2.2GHz Intel Core M3-6Y30

Оперативная память 4 Гб

Накопитель: 128/256 ГБ

Беспроводные протоколы: WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.0, GPS, LTE Cat.6 (опционально)

Камеры: задняя/фронтальная 5Мп/5Мп

Размеры: 291 x 199 x 6.3 /11.2 мм (c клавиатурой)

Вес: 696 грамм без (клавиатуры)

Чем же интересен Galaxy S TabPro?

Это самый легкий и долгоиграющий, наряду с iPad Pro (10 часов без подзарядки), девайс в нашем обзоре.

Следует также отметить Super Аmoled экран от Samsung, который тоже очень хорош, да и в плане дизайна Galaxy S TabPro поспорит с IPad Pro за звание самого элегантного 12-дюймового планшета. Также к достоинствам устройства можно добавить возможность покупки версии с LTE-модулем связи.

Что касается производительности, то в Galaxy S TabPro стоит менее мощный процессор и, соответственно, менее мощная графическая подсистема, чем в Acer Switch Alpha 12. Так что по этому параметру он уступает тайваньскому конкуренту.

К минусам эргономики Galaxy S TabPro можно отнести фиксированный угол наклон экрана и менее удачную конструкцию клавиатуры. Сказывается слишком маленькое расстояние между клавишами и более короткий ход. Наличие всего одного порта USB-C также не является сильной стороной устройства. Цена в США начинается от $900.

ASUS Transformer Book T300 Chi

Представитель другой школы создания 2in1 устройств. Если не приглядываться к нему внимательно, его легко спутать с обычным ноутбуком. Здесь клавиатурный блок более жесткий, массивный и соединяется с экранной частью петлями, а не магнитными замками.

Краткие технические характеристики Transformer Book T300 Chi:

Процессoр: Intel Core M пятого поколения 5Y10/5Y71

Операционная система: Windows 8

Оперативная память: 4-8 ГБ

Дисплей: 12.5 дюймов, разрешение WQHD (2560x1440)/Full HD 3D (1920x1080)

Накопитель: 128-256 ГБ

Встроенный модуль или 802.11 ac

Разъемы: HDMI, Micro USB, слот для карт памяти SD

Размеры (Д x Ш x В): 318 x 191.6 x 8 ~17 мм Вес

Вес: 720 грамм, клавиатура 700 грамм

Цена: От 80 тыс. руб.

Принципиальное отличие Transformer Book T300 Chi от всех ранее рассмотренных устройств заключается в петельном механизме крепления экрана к клавиатуре. Это увеличивает жесткость конструкции и позволяет с большим удобством работать с Transformer Book T300 Chi на коленях, если перед вами нет ровной и твердой поверхности.

К очевидным плюсам можно отнести и то, что как и у Switch Alpha 12 у Transformer Book T300 Chi регулируется угол поворота экрана и имеется несколько дополнительных портов. Правда вместо нового порта USB 3.1 Type-C Switch Alpha 12 у Transformer Book T300 Chi привычный всем Micro USB USB 3.0.

В плане производительности ASUS Transformer Book T300 Chi уступает устройствам от Acer и Samsung. Неудивительно, ведь девайс немного старше, и в нем стоит процессор Intel предыдущего поколения (Broadwell). Впрочем это не помешает решать стандартные деловые задачи, работать с легкой графикой и играть в казуальные и онлайн игры.

Кстати, ASUS Transformer Book T300 Chi также, как и два предыдущих девайса, работает под управлением Windows, но на нем предустановлена версия 8.1, так что обновляться до "десятки" придется самостоятельно.

Нареканий к клавиатуре тоже нет. Разве что, отсутствие подсветки, но от нее могли отказаться из соображений энергоэффективности.

Время автономной работы примерно 6 часов, что является неплохим показателем, но уступает другим рассмотренным устройствам.

iPad Pro



Краткие технические характеристики планшета компании Apple:



Экран: 12.9-дюйма, разрешение 2732х2048 точек

Процессор: А9x два ядра, частота – до 2.26 ГГц

Операционная система: iOS 9x

Оперативная память: 4ГБ

Накопитель: 32/128 ГБ

Беспроводные модули: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 4.2, GPS/ГЛОНАСС, LTE (опционально)

Камеры: фронтальная 1.2 МП, основная 8 МП

Размеры – 305.7 x 220.6 x 6.9 мм

Вес: 713/723 грамма (Wi-Fi/LTE)

Дополнительные опции: датчик отпечатка пальца

Цена: от 72 тыс. руб.

Клавиатура Smart Keyboard 13,3 тыс. pyб.

IPad Pro стоит особняком среди трех других планшетных ПК прежде всего потому, что это единственное устройство в нашем обзоре, работающее не под управлением операционной системы Windows, а на базе iOS. Это имеет как свои положительные, так отрицательные стороны.

Начнем с того, что, как планшет, iPad Pro превосходит всех Windows-конкурентов. Например, такого количества приложений для устройств с сенсорным экраном в Windows нет. Поэтому девайс от Apple безусловно, лучшее мобильное устройство в нашем обзоре.

Все меняется, если вы начинаете использовать его вместе с клавиатурой как ноутбук – становятся видны подводные камни iOS. Отсутствие многих привычных десктопных windows-приложений, совершенно другая логика работы операционной системы заметно осложняют использование iPad Pro в ноутбучном режиме. Придется потратить время, чтобы привыкнуть и освоить новые приложения. Если же вы готовы пройти этот путь, то в итоге получите отличный рабочий инструмент.

К плюсам iPad Pro также можно отнести фирменный и узнаваемый дизайн Apple, самый большой экран Retina (12.9 дюйма), его высокое разрешение (2732х2048), возможность приобрести версию планшета с модулем LTE, мощный процессор уступающий только новым Сore ix от Intel и длительное время автономной работы (до 10 часов).

На устройство следует обратить внимание дизайнерам, художникам, архитекторам – всем, кто использует в работе работает стилус. Pencil компании Apple, хоть и дорогой (7800 руб.), но один из лучших на рынке.

С клавиатурой также никаких проблем – большая, с неплохим рабочим ходом клавиш.

Из минусов отметим высокую цену – 72 тысячи рублей за 16-гигабайтную версию (без возможности расширения объема памяти) и 83 тысячи – за 64-гигабайтную. Это, мягко говоря, недешево. Аналогичные версии с LTE-модулем обойдутся еще дороже. Клавиатура Smart Keyboard 12,9 продается отдельно и стоит 13300 pyблей. Таким образом действительно рабочий комплект iPad Pro обойдется минимум в 96 тысяч рублей.

Еще один недостаток – наличие только одного порта – Lightning. Если для классического iPad это нельзя назвать недостатком, то для рабочего инструмента отсутствие дополнительных портов не очень хорошо.

Итоги

Коротко рассмотрим основные преимущества каждого из устройств в нашем обзроре.

Acer Switch Alpha 12 – это самый новый и мощный девайс, обладающий характеристиками полноценного ультрабука и хорошим соотношением цена/качество.

Samsung Galaxy S TabPro – тонкое и легкое устройство, с впечатляющим временем автономной работы.

ASUS Transformer Book T300 Chi по своим конструктивным особенностям лучше остальных подойдет тем, кому приходится работать на клавиатуре в самых неподходящих условиях, в транспорте, в дороге и пр.

iPad Pro – будет хорош для тех у кого уже есть навык работы с устройствами на iOS и для тех кто недолюбливает планшеты под управлением ОС Windows.

У целом, устройства из нашего обзора уступают классическим ноутбукам по удобству работы с клавиатурой, а 10-дюймовым планшетам по мобильности. Несмотря на их высокую цену, это все же компромиссные решения. Однако, покупка одного такого девайса обойдется все же дешевле приобретения аналогичных по характеристикам ноутбука и планшета.

При этом устройство 2in1 вполне может заменить компьютер и планшет в командировках, путешествиях и даже дома.