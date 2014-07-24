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Наука

24 июля 2014, 14:56

Со спутником "Фотон-М" с гекконами и дрозофилами на борту нет связи

наука связь спутник Фотон-М гекконы

Фото: ru.wikipedia.org

Центр управления полетами потерял связь с запущенным 19 июля научным спутником "Фотон-М". На его борту находятся дрозофилы, гекконы, а также грибы и насекомые. Вероятно, в скором времени ящерицам грозит голодная смерть. Пять гекконов умрут от голода через два с половиной месяца, если связь со спутником не установят.

"Животные не выживут, если будут находиться на орбите более двух с половиной месяцев. У них кончится пища. Другие виды могли бы выжить, но гекконам требуется регулярное питание", - отметил источник агентства "Интерфакс".

По его словам, из аквариума, в котором находятся ящерицы, телеметрическая информация на Землю не поступает, поэтому ученым не известно, отказала ли помимо связи и система обеспечения жизнедеятельности. Вероятно, гекконы уже мертвы или умрут в скором времени, ведь запас питания на "Фотоне" рассчитан на 60 суток. А вот воздуха пресмыкающимся хватит надолго. Им также не грозит сгореть в атмосфере, поскольку аппарат возвращаемый и снабжен теплозащитным покрытием.

Ученые планировали выращивать на космическом аппарате кристаллы-полупроводники, а также провести ряд биологических экспериментов с животными. В рамках исследований на орбиту отправили микроорганизмы, грибные культуры, семена растений, а также гекконов, мушек-дрозофил и яйца шелкопряда.

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Роскосмос сообщает, что микробов специально подбирали так, чтобы они выдерживали гигантские температуры в сотни градусов. А вот в гекконах ученых привлекло умение цепляться к любой поверхности. В невесомости ящерицы не летают, а живут своей привычной жизнью и прекрасно себя чувствуют. Многочисленные эксперименты на гекконах подсказали ученым, как бороться с негативным влиянием невесомости на людей. От долгого пребывания на орбите у космонавтов вымывается кальций из организма. У гекконов такого не наблюдалось.

Отправлять в космос аппараты типа "Фотон" начали 40 лет назад. С тех пор были запущены десятки спутников. Однако предыдущие "Фотоны" не задерживались в космосе дольше 20 суток. По планам, нынешний аппарат должен пробыть там 2 месяца. Если связь так и не восстановится, спутник сойдет с нужной орбиты через 3-4 месяца.

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