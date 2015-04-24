Астрономы из МГУ объяснили природу "выброшенных" галактик

Фото: esa.int/Андрей Золотов

Ученые из Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ выяснили, как целые галактики могут быть выброшены из своих скоплений, сообщили M24.ru в пресс-службе университета. Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Science.

Астрономы Игорь Чилингарян и Иван Золотухин доказали, что выброшенными своими соседями в межгалактическое пространство могут быть не только планеты, но и целые галактики. Для этого ученые обработали огромные объемы астрономических наблюдений в открытом доступе.

Если до 2006 года астрономам было известно лишь 6 необычайно компактных эллиптических галактик, которые являются остатками более древних галактик, то в 2009 году Чилингарян обнаружил еще 20 таких галактик.

А в 2013 году впервые удалось найти компактную галактику, находящуюся вдали от крупных галактик, которые могли бы ее ободрать. Таким образом ученые выяснили, что искать такие объекты надо не только в галактических скоплениях и группах, но и в пространстве между ними.

В результате исследователям из МГУ удалось открыть почти 200 новых компактных галактик. Большинство их, как и ожидалось, находятся внутри крупных скоплений галактик, однако 11 оказались совершенно изолированы, находясь в нескольких миллионах световых лет от ближайших скоплений.

Ученые выяснили, что сначала массивная галактика обдирает внешние области упавшей на нее небольшой галактики, оставляя лишь компактное ядро, а затем приблизившаяся третья галактика вышвыривает легкое ядро во внегалактическое пространство.

То же самое происходит вблизи центра нашей Галактики: сверхмассивная черная дыра способна выбросить за пределы галактики один из компонентов двойной звезды, случайно подлетевший к ней слишком близко, и проглотить вторую.

"Это проявление одного и того же явления на разных масштабах Вселенной – эффекта пращи, когда при взаимодействии трех тел более легкое вылетает из системы", – пояснил Золотухин. Кроме того, разброс скоростей, с которыми движутся компактные галактики внутри скоплений, указывает на то, что некоторые из них уже находятся на грани вылета.

По расчетам астрономов, для вылета за пределы скопления галактик скорость галактики должна превысить 2,5 тысячи километров в секунду (для сравнения, чтобы покинуть Землю, телу необходимо достичь космической скорости – 11 км/с, чтобы покинуть Солнечную систему с орбиты Земли – 42 км/c).

Исследователи надеются, что их открытие позволит пролить свет на строение и эволюцию компактных эллиптических галактик. Ученые подозревают, что эти галактики не имеют в своем составе загадочной темной материи, скрепляющей большинство других галактик.