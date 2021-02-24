На Луне обнаружили огромный монолит странной формы. Откуда он взялся на спутнике Земли?

Китайский луноход "Юйту-2" (название переводится как "нефритовый заяц") вот уже два года бороздит обратную сторону Луны. Сам аппарат небольшой, размером с офисный стол, но в его арсенале множество чувствительных приборов: камеры высокого разрешения, две солнечные батареи, мощный передатчик и шесть моторизированных колес. С декабря 2018 года "заяц" передал на Землю множество данных, интересных лишь специалистам, но буквально на днях одна из его фотографий вызвала небывалое оживление в Сети. "Юйту-2" обнаружил объект, который тут же назвали "Лунным монолитом". Версии его происхождения – в материале нашего научного обозревателя Николая Гринько.
Это камень странной формы, напоминающий обломок плиты с острыми гранями, торчащий из реголита почти вертикально. Находка настолько необычна, что руководство миссии в срочном порядке изменило программу исследований, перестроив маршрут лунохода так, чтобы он смог рассмотреть монолит поближе. А пока этого не произошло, ученые могут лишь предполагать, какие процессы могли привести к образованию на поверхности Луны такого странного объекта. Пока главная версия такова: монолит – это осколок породы, отколовшийся при ударе метеорита и воткнувшийся в лунный грунт.
Давайте пока оставим в стороне лунный булыжник и вспомним о том, что похожие объекты обнаруживали и в других местах Солнечной системы. На Марсе есть собственный монолит – его сфотографировали с орбиты, и на этих снимках он выглядит почти идеальным прямоугольником. На поверхности Фобоса, спутнике Марса, тоже обнаружен похожий обломок, вертикально торчащий из грунта.
Плоские вертикальные скалы – довольно распространенное явление – достаточно вспомнить черноморскую скалу Парус, 25-метровый пласт песчаника, отделившийся от скального массива.
Обо всех инопланетных монолитах ученые рассуждают примерно одинаково: скорее всего, это плоские обломки породы, отвалившиеся от высоких утесов или выброшенные из метеоритных кратеров. Однако в этих рассуждениях есть тонкий момент. Чтобы обломок камня оказался плоским, он должен быть выломан из массива слоистой горной породы. А такие породы в подавляющем большинстве случаев появляются при наличии больших объемов воды. Они называются осадочными, и их образование происходит главным образом в океане.
Что ж, земные монолиты в этой связи вопросов не вызывают. Марсианские пласты – тоже, хоть и с небольшой натяжкой: они могли образоваться в то время, когда на планете, вероятно, было много жидкой воды. Но Фобос и Луна никогда не обладали океанами! Фобос – это вообще неровный булыжник диаметром 11 километров. Откуда там могут взяться гигантские плиты – совершенно не ясно.
Конечно, с огромной долей вероятности лунный монолит окажется камнем неправильной формы, а плоским на фото он получился из-за игры света и тени. Примерно то же самое произошло со знаменитым "лицом на Марсе", которое почти 20 лет считали артефактом инопланетной цивилизации. Лишь в 2001 году были получены снимки высокого разрешения, тогда и выяснилось, что никаких "лиц" и "пирамид" на Марсе нет.
Однако это не мешает поклонникам фантастических теорий считать монолиты следами деятельности некой могущественной цивилизации. Пламя этих теорий раздувает фильм Стенли Кубрика "Космическая одиссея: 2001", в котором высший разум расставлял на планетах Солнечной системы именно монолиты правильной формы. Положа руку на сердце, мы не можем согласиться с тем, что Кубрик в далеком 1968 году предвидел находки на Луне, Марсе и Фобосе, или даже контактировал с инопланетянами. Хотя…