На Луне обнаружили огромный монолит странной формы. Откуда он взялся на спутнике Земли?

Китайский луноход "Юйту-2" (название переводится как "нефритовый заяц") вот уже два года бороздит обратную сторону Луны. Сам аппарат небольшой, размером с офисный стол, но в его арсенале множество чувствительных приборов: камеры высокого разрешения, две солнечные батареи, мощный передатчик и шесть моторизированных колес. С декабря 2018 года "заяц" передал на Землю множество данных, интересных лишь специалистам, но буквально на днях одна из его фотографий вызвала небывалое оживление в Сети. "Юйту-2" обнаружил объект, который тут же назвали "Лунным монолитом". Версии его происхождения – в материале нашего научного обозревателя Николая Гринько.



Фото: cnsa.gov.cn/Chinese National Space Administration

Это камень странной формы, напоминающий обломок плиты с острыми гранями, торчащий из реголита почти вертикально. Находка настолько необычна, что руководство миссии в срочном порядке изменило программу исследований, перестроив маршрут лунохода так, чтобы он смог рассмотреть монолит поближе. А пока этого не произошло, ученые могут лишь предполагать, какие процессы могли привести к образованию на поверхности Луны такого странного объекта. Пока главная версия такова: монолит – это осколок породы, отколовшийся при ударе метеорита и воткнувшийся в лунный грунт.

Давайте пока оставим в стороне лунный булыжник и вспомним о том, что похожие объекты обнаруживали и в других местах Солнечной системы. На Марсе есть собственный монолит – его сфотографировали с орбиты, и на этих снимках он выглядит почти идеальным прямоугольником. На поверхности Фобоса, спутнике Марса, тоже обнаружен похожий обломок, вертикально торчащий из грунта.

Надо отметить, что все монолиты имеют внушительные размеры, иначе приборы не смогли бы их заметить; например, высота монолита Фобоса около 90 метров, поэтому он, скорее, напоминает здание. Возможно, вы спросите, есть ли что-нибудь подобное на Земле – и ответ будет положительным.

Плоские вертикальные скалы – довольно распространенное явление – достаточно вспомнить черноморскую скалу Парус, 25-метровый пласт песчаника, отделившийся от скального массива.

Обо всех инопланетных монолитах ученые рассуждают примерно одинаково: скорее всего, это плоские обломки породы, отвалившиеся от высоких утесов или выброшенные из метеоритных кратеров. Однако в этих рассуждениях есть тонкий момент. Чтобы обломок камня оказался плоским, он должен быть выломан из массива слоистой горной породы. А такие породы в подавляющем большинстве случаев появляются при наличии больших объемов воды. Они называются осадочными, и их образование происходит главным образом в океане.

Что ж, земные монолиты в этой связи вопросов не вызывают. Марсианские пласты – тоже, хоть и с небольшой натяжкой: они могли образоваться в то время, когда на планете, вероятно, было много жидкой воды. Но Фобос и Луна никогда не обладали океанами! Фобос – это вообще неровный булыжник диаметром 11 километров. Откуда там могут взяться гигантские плиты – совершенно не ясно.

Конечно, с огромной долей вероятности лунный монолит окажется камнем неправильной формы, а плоским на фото он получился из-за игры света и тени. Примерно то же самое произошло со знаменитым "лицом на Марсе", которое почти 20 лет считали артефактом инопланетной цивилизации. Лишь в 2001 году были получены снимки высокого разрешения, тогда и выяснилось, что никаких "лиц" и "пирамид" на Марсе нет.

Однако это не мешает поклонникам фантастических теорий считать монолиты следами деятельности некой могущественной цивилизации. Пламя этих теорий раздувает фильм Стенли Кубрика "Космическая одиссея: 2001", в котором высший разум расставлял на планетах Солнечной системы именно монолиты правильной формы. Положа руку на сердце, мы не можем согласиться с тем, что Кубрик в далеком 1968 году предвидел находки на Луне, Марсе и Фобосе, или даже контактировал с инопланетянами. Хотя…