Противостояние Юпитера и два звездопада можно будет наблюдать в апреле

Фото: JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Zuma

Противостояние Юпитера, комету 41Р, максимальную активность метеорного потока Лириды и другие астрономические явления можно будет наблюдать в апреле в небе над столицей. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Вступив в противостояние с Солнцем 8 апреля, Юпитер войдет в тройку самых ярких объектов на ночном небе наряду с Луной и Венерой. Наблюдать саму планету можно будет даже без каких-либо приборов, а в бинокль будут видны и спутники Юпитера: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Сотрудники планетария подчеркивают значимость этого события, ведь газовый гигант занимает оптимальную позицию для наблюдений лишь раз в 400 дней.

Кроме того, 1 апреля к Земле максимально приблизится комета 41Р.

Ближе к концу месяца, 22 апреля, наибольшей интенсивности – до 15 метеоров в час – достигнет метеорный поток Лириды, который будет активен с 16 по 25 апреля. Каждый желающий получит шанс загадать желание, наблюдая за полетом "падающих звезд".

Кроме того, в период с 19 апреля по 28 мая на небе появится метеорный поток эта-Аквариды, известный также как "Майские Аквариды". Интенсивность потока может составить 60 метеоров в час. Перемещаться звезды будут со скоростью 66 километров в секунду.

Лириды – один из давно наблюдаемых ежегодных метеорных потоков. Он образован кометой C/1861 G1 Тэтчер. По данным астрономических наблюдений, в прошлом этот поток был значительно активнее. В частности, китайский источник VII века до нашей эры сообщает о ночи в середине марта, когда звезды "падали как дождь". Однако настоящий метеоритный шторм довелось наблюдать жителям Восточного побережья США 20 апреля 1803 года. Число падающих звезд тогда достигло 700 в час.

