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Наука

22 июля 2014, 14:55

Говядина является наиболее затратным для природы сортом мяса - ученые

наука экология природа продукты мясо говядина

Фото: ИТАР-ТАСС

Говядина является для окружающей среды наиболее затратным сортом мяса. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые из США решили выяснить, сколько природных ресурсов тратилось в 2000-2010 годах в расчете на каждую калорию говядины, курицы, свинины, яиц и молока, потребляемых американцами. Они хотели рассчитать урон окружающей среды от основных составляющих рациона американцев.

В результате исследования выяснилось, что мясо птицы, свинина, яйца и молочные продукты требуют приблизительно равных объемов водных и земельных ресурсов, а также удобрений. Кроме того, при их производстве выделяется почти равное количество парниковых газов.

В то же время говядина оказалась намного более затратной: для ее производства требуется в 28 раз больше земли, в 11 раз больше воды и в шесть раз больше удобрений, чем для вышеперечисленных продуктов. Более того, из-за выращивания коров в атмосферу выделяется в пять раз больше парниковых газов.

Наименее затратным для окружающей среды является выращивание растительной пищи. Так, для картофеля, риса и зерна необходимо в два-шесть раз меньше ресурсов, чем для любого мяса.

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