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Наука

21 августа 2014, 11:53

Ученые нашли тысячи микроорганизмов подо льдами Антарктиды

наука ученые Антарктида льды

Фото: ИТАР-ТАСС

Ученые из США нашли в подледном озере Уилланс в Антарктиде тысячи живых микроорганизмов, пишет журнал Nature.

Озеро находится под 800 метрами льда, и, чтобы достать образцы, пришлось бурить скважину. При этом ученые нашли не просто набор микроорганизмов, а целую экосистему, причем в основном она состоит из археев – одноклеточных, не имеющих ядра.

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Добавим, что часть экосистемы живет за счет энергии химических связей аммония или углерода, получаемого из метана. Источником и того, и другого служит разложение останков живых существ, обитавших на территории Антарктиды до ее обледенения.

Ранее M24.ru сообщало, что российским ученым удалось получить образцы бактерий из подледного озера Восток.

Уникальность озера Восток в том, что оно оказалось закупорено льдом около 500 тысяч лет назад. Любые формы жизни, найденные в нем, дадут ценный материал для исследования микроорганизмов, приспособленных к экстремальным условиям. Кроме того, озеро является единственным в своем роде земным аналогом подледных океанов на спутниках Юпитера или Сатурна.

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