Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля 2016, 17:35

Наука

Московских школьников научат проводить квантовую телепортацию

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Как вычислить, измерить и телепортировать квантовую информацию расскажут московским школьникам 23 апреля на открытом мастер-классе в "МИФИ", сообщает пресс-служба департамента образования Москвы. Кроме того в университете поведают о пользе телепортации.

В Московском технологическом университете школьников познакомят с системами охранного телевидения. Всего в эти выходные в проекте "Инженерные субботы" примут участие 13 вузов и 8 центров технологической поддержки образования.

"Инженерные субботы", на которых московские школьники могут посещать открытые мастер-классы и лекции, стартовали 26 марта 2016 года. Проект стартовал по инициативе департамента образования Москвы с целью популяризации инженерно-технических знаний и подготовки школьников к получению востребованных профессий будущего.

Ссылки по теме

Сайты по теме

наука образование школьники МИФИ телепорт семейная и молодёжная политика

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика