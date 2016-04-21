Московских школьников научат проводить квантовую телепортацию

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Как вычислить, измерить и телепортировать квантовую информацию расскажут московским школьникам 23 апреля на открытом мастер-классе в "МИФИ", сообщает пресс-служба департамента образования Москвы. Кроме того в университете поведают о пользе телепортации.

В Московском технологическом университете школьников познакомят с системами охранного телевидения. Всего в эти выходные в проекте "Инженерные субботы" примут участие 13 вузов и 8 центров технологической поддержки образования.

"Инженерные субботы", на которых московские школьники могут посещать открытые мастер-классы и лекции, стартовали 26 марта 2016 года. Проект стартовал по инициативе департамента образования Москвы с целью популяризации инженерно-технических знаний и подготовки школьников к получению востребованных профессий будущего.