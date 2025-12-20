Ученые выяснили, что частота моргания зависит от напряженности работы

Исследователи из Канады обнаружили, что степень концентрации внимания человека можно определить по частоте его моргания. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Согласитесь, иногда очень хочется понять, насколько внимательно тебя слушает собеседник. Пожалуй, больше всего в этом заинтересованы преподаватели, но и обычному человеку было бы неплохо понимать, не тратит ли он во время беседы время и силы впустую. Оказывается, определить степень вовлеченности можно по тому, насколько часто ваш визави моргает. Чем реже это происходит, тем внимательнее вас слушают.

Вообще, моргание (оказывается, его можно называть и "миганием") – это полуавтономный рефлекс, предназначенный для смачивания поверхности роговицы слезной жидкостью, чтобы избежать пересыхания. Обычно мы моргаем несколько раз в минуту, этот процесс запускается специальной областью мозга, которая так и называется – центр моргания. Однако нейрофизиологи довольно давно заметили, что, как только наши веки смыкаются, в этот краткий миг активность коры головного мозга снижается. Внятного объяснения этому явлению до сих пор не существовало.

Группа канадских исследователей из Университета Конкордия в Монреале провела два эксперимента с участием 49 добровольцев. Ученые отслеживали количество морганий, когда подопытные слушали текст, который им зачитывали вслух. Чтобы повысить внимательность, добровольцам сказали, что после прочтения им будут заданы несколько вопросов.



В момент эксперимента постоянно менялись два фактора: яркость освещения и уровень фонового шума. Предполагалось, что слушать чужую речь легче всего при нормальном освещении и в тишине, а чем слабее светят лампы и чем громче играет музыка, тем сложнее концентрироваться на тексте.

У всех участников эксперимента частота моргания заметно и стабильно снижалась, как только экспериментаторы начинали чтение в нормальных условиях. Если включался шум, добровольцы моргали еще реже. А вот более яркий или, наоборот, тусклый свет никак не сказывался на мигании, из чего был сделан вывод: на моргание влияет когнитивная нагрузка, связанная с пониманием речи, а не зрительное напряжение.

Мы моргаем меньше, когда наш мозг напряженно работает, пытаясь осмыслить звуки. Похоже, что мозг намеренно замедляет частоту моргания, чтобы как можно реже прерывать поступление информации. Кажется, что к слуху это имеет мало отношения, но на самом деле внимательно слушающий человек смотрит еще и на губы собеседника, чтобы мозг имел дополнительный канал получения информации.



Моргание прерывает поток данных, именно поэтому мы подсознательно подавляем желание моргать, когда поступает важная информация. Кратковременное закрытие глаз – это своего рода ментальная пауза. Во время этого перерыва наш "процессор" обрабатывает поступившие данные, а когда глаза открыты – он их собирает и накапливает.

Но когда нам кажется, что информация критически важна, мозг начинает пренебрегать обработкой. Он старается загрузить в буфер как можно больше слов и картинок, чтобы не пропустить что-нибудь особенно содержательное – "впитываем, накапливаем, разберемся потом!" А значит, чем внимательнее мы слушаем (или смотрим, или читаем), тем реже моргаем.

Конечно, сложно представить, что кто-нибудь всерьез начнет считать движения век собеседника во время обычной беседы. Но, как ни странно, мы можем отслеживать это подсознательно. Если вам кажется, что человек напротив вас стал реже моргать – скорее всего, это так и есть. Надеемся, что и этот материал вы прочитали, почти не моргая.

Хотя…

