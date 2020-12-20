Съесть Луну и ее отражение: попытаются ли китайцы колонизировать спутник Земли

Китай стал третьей страной в мире (после США и СССР), сумевшей добыть лунный грунт. Образцы будут доставлены в лабораторию для подробного изучения. Предполагается, что в этой работе, помимо китайских ученых, будут принимать участие и их европейские коллеги. Для чего китайским ученым эти исследования и связаны ли они с возможностью колонизации спутника Земли – разбирался наш научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Возвращаемая капсула китайского лунного проекта "Чанъэ-5" доставила на Землю два килограмма лунного грунта. Как понятно из названия, это уже пятая лунная миссия Китая: первые четыре были в чистом виде исследовательскими и не включали добычу образцов. Беспилотный модуль "Чанъэ-5" был запущен к Луне три недели назад, совершил посадку недалеко от пика Рюмкера, провел исследования, взял на борт немного грунта и отправил к Земле взлетный модуль с капсулой.

Что вообще происходит? Почему лунные программы, лежавшие в спячке несколько десятилетий, вновь достали из-под сукна? Для чего к списку стран, отправлявших технику к естественному спутнику Земли, присоединились Япония, Индия и Израиль? Почему все космические агентства – и частные, и государственные – во всеуслышание заявляют о планах колонизации Луны? Что мы (имеется в виду человечество) там забыли?

Конечно, агентства воодушевленно рассказывают о необыкновенной научной важности данных, добытых лунными аппаратами, о прорывных исследованиях и о расширении знаний о Вселенной. Но ведь все это никак не изменилось за последние сорок лет! Почему же интерес к Луне с новой силой вспыхнул именно сегодня?

Разумеется, нам не врут – исследования очень важны для науки. Но никто не станет финансировать чистую науку без какой-либо практической цели – ни государства, ни тем более частники.

Особенно если учесть, что на космические программы требуется тратить просто астрономические суммы, простите за невольный каламбур. На самом деле ответ очень прост: человечеству нужны ресурсы. Темпы, с которыми мы разрабатываем недра родной планеты, очень скоро приведут к ее истощению, а на Луне очень много полезных ископаемых: железа, алюминия, титана и так далее. Да, там нет и не может быть нефти или угля, зато в поверхностном слое, реголите, содержится гелий-3 – изотоп, которого на Земле очень мало (его количество в нашей атмосфере – около 0,000137%).

Гелий-3 – перспективное топливо для термоядерных реакторов, он способен выделять в 15 миллионов (!) раз больше энергии, чем дает сжигание нефти. И именно гелий-3 – главная цель всей колонизации Луны. Неслучайно следующий китайский зонд "Чанъэ-6", запуск которого планируется в 2023 году, будет заниматься добычей реголита, в котором и содержится этот изотоп.

Фото: China National Space Administration/Xinhua via AP

Одним словом, мы с вами наблюдаем историческое событие: старт лунной гонки за ресурсами. Космические державы стараются застолбить потенциально выгодные регионы Луны. Масштабы гонки буду только расти, со временем к нашему спутнику отправят свои аппараты даже те страны, которые сейчас и не помышляют о космосе, а гелий-3 рано или поздно начнут добывать промышленным способом. Энергетическое будущее Земли зависит от лунных ископаемых.

Луна – вообще удивительный объект. Ее расположение, размеры и состав даже заставляют некоторых людей предполагать, что ее поместили сюда специально: мол, некая высокоразвитая цивилизация сделала так, чтобы мы росли и эволюционировали под "прикрытием" Луны. Кратеры на ее поверхности – следы падения множества метеоритов. Все эти удары могли бы быть нанесены по Земле, но массивная Луна миллионами лет защищала планету от небесных булыжников, притягивая их к себе.

Луна оказывает влияние на земные океаны, и постоянные приливы и отливы когда-то заставили жизнь выйти из воды на сушу. Луна стабилизирует вращение Земли, заставляет двигаться тектонические плиты – без всего этого жизнь здесь была бы невозможна. В конце концов Луна – идеальный космодром для стартов к другим планетам, поскольку тут нет атмосферы, а сила тяжести в 6 раз меньше земной. Здесь неисчерпаемые запасы высокоэнергетического топлива, есть вода, из которой можно добывать кислород, залежи металлов – одним словом, есть все необходимое для постройки автономных баз. Так что колонизация нашего спутника – всего лишь вопрос времени. Можем предположить, что первая колония появится здесь уже лет через 20-25. Хотя…