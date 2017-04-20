График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

20 апреля 2017, 17:11

Наука

Найдены новые отличия между мозгом человека и шимпанзе

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Коллектив ученых из России, Германии и Китая обнаружил новые отличия в строении коры больших полушарий мозга человека и шимпанзе, передает ТАСС.

Оказалось, что мозг отличается сильнее, чем считали раньше. Исследования проводили на коре больших полушарий. Эта область мозга больше других развилась в ходе эволюции.

Ученые анализировали активность генов в разных слоях префронтальной области коры больших полушарий человека, макаки и шимпанзе. Были выявлены 2320 генов уникальных для человека и 367 общих генов с шимпанзе, которые стали работать в другом слое коры.

У шимпанзе, по сравнению с макакой, таких отличий в работе генов обнаружили меньше – 133. Отмечается, что с тех пор как разделилась эволюционная линия макак и шимпанзе прошло времени больше, чем с момента разделения шимпанзе и человека. Учитывая, что различий меньше – значит, префронтальная кора значительно изменилась уже в ходе эволюции человека.

Исследование открывает большие возможности для разработки новых способов регуляции когнитивных функций человека при старении и развитии патологий мозга.

