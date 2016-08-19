Продолжительность жизни близнецов оказалась больше по сравнению с другими людьми

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Датские ученые выяснили, что близнецы живут дольше, чем остальные люди. Об этом сообщат "Газета.Ру".

Исследователи проанализировали продолжительность жизни 2932 пар однополых близнецов из Дании, рожденных в период между 1870 и 1900 годами. В то время средняя продолжительность жизни мужчин в стране была примерно 45 лет. Однако средняя продолжительность жизни мужчин-близнецов оказалась на 6 процентов больше.

Средняя продолжительность женщин в то время составляла 60 лет, а средняя продолжительность жизни женщин-близнецов – на 10 процентов больше.

По мнению ученых, результаты их исследования свидетельствуют о том, что близнецы часто друг друга поддерживают и помогают, например, побороть вредные привычки своему брату или сестре.